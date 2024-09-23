Ашхабад встречает делегатов Халк Маслахаты Туркменистана

24 сентября во Дворце «Maslahat köşgi» состоится очередное заседание Халк Маслахаты Туркменистана. В Ашхабад уже прибыли делегаты из всех регионов страны, чтобы решать вопросы государственной важности и способствовать реализации Президентских программ, направленных на процветание страны и повышение уровня жизни народа, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Столица встретила делегатов в праздничном убранстве, демонстрируя лучшие традиции туркменского гостеприимства. Делегации из Балканского, Лебапского и Марыйского велаятов прибыли специальными поездами, а делегаты из Дашогузского велаята – специальным авиарейсом. По прибытии их приветствовали музыкальные коллективы, а девушки в национальных костюмах предлагали традиционные угощения. Почётные старейшины и седовласые женщины, первыми вышедшие из транспорта, с радостью делились своими впечатлениями с корреспондентами.

Участники Халк Маслахаты выразили благодарность Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и Президенту Сердару Бердымухамедову за сохранение и развитие традиций народной демократии. Они отметили, что заседание Халк Маслахаты – это большой праздник для всего народа, символизирующий торжество народной демократии, и особенно значимо, что оно проходит в преддверии Дня независимости Туркменистана.

Для делегатов были организованы комфортные условия проживания, трёхразовое питание и культурная программа, включающая посещение театров и экскурсии по городу. Халк Маслахаты Туркменистана, являясь высшим представительным органом, продолжает привлекать представителей народа к решению вопросов государственной важности, способствуя укреплению единства и сплочённости общества.