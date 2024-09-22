Экспорт Туркменистана в Узбекистан вырос на 80% за 8 месяцев 2024 года

Туркменистан в период с января по август 2024 года увеличил экспорт в Узбекистан более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Агентство статистики при Президенте Узбекистана.

Торговый оборот между двумя странами за указанный период составил 805,4 миллиона долларов США, что на 55,7% или 288,4 миллиона долларов больше по сравнению с тем же временем в прошлом году.

Экспорт Туркменистана в Узбекистан за первые восемь месяцев текущего года вырос на 82%, достигнув 727,1 миллиона долларов.

В то же время, общая стоимость товаров и услуг, импортируемых из Узбекистана в Туркменистан, составила 78,3 миллиона долларов. Для сравнения, этот показатель в аналогичном периоде прошлого года равнялся 118,4 миллиона долларов.

Кроме того, в этом году внешнеторговый оборот Узбекистана превысил 42 миллиарда 703 миллиона долларов, из которых 25 миллиардов 359 миллионов составил импорт, а 17 миллиардов 344 миллиона — экспорт.