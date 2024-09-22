Туркменистан намерен изучить разработки ULearning по использованию ИИ в образовании

Туркменистан намерен изучить разработки по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в образовании, представленные китайской компанией ULearning, которая является партнером Huawei.

Так, в рамках выставки Huawei Connect 2024, прошедшей под девизом Amplifier Intelligence, делегация Министерства образования Туркменистана, находящаяся с рабочим визитом в КНР, посетила стенд Системы умного образования.

С целью обсуждения возможностей внедрения передовых технологий для цифровизации образовательных процессов в стране, состоялась встреча заместителя министра образования Туркменистана Азата Атаева с основателем и председателем компании ULearning доктором Дж. Джином. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В ходе переговоров было достигнуто соглашение, что в случае заинтересованности туркменской стороны компания U-Learning готова предоставить доступ к системе Smartclass для изучения возможностей эффективного использования ИИ в образовании.

Для пилотирования системы будет предоставлен доступ на 200 пользователей. В рамках данной акции преподаватели смогут оценить эффективность использования искусственного интеллекта в процессе обучения, создания учебного контента и оценки успеваемости учащихся.

Система позволяет оценивать эффективность ведения занятий и предоставляет педагогам рекомендации по улучшению проведения занятий в конкретном классе. Также система помогает преподавателям в подготовке материалов для уроков, планировании учебного процесса, составлении тестового материала, в проведении комплексной оценке и анализе успеваемости учащихся.

Данная система уже успешно применяется в более чем 1000 образовательных учреждениях по всему миру. Эти решения обеспечивают обучение более 10 миллионов пользователей с применением новейших технологий.

А. Атаев в свою очередь представил разработкитуркменских ИТ, включая недавно запущенную платформу e-mekdep, а также онлайн-платформу рейтингового ранжирования вузов и профшкол, систему аналитики и оценки качества, информационную систему высшего образования и другие. Китайская сторона выразила заинтересованность в изучении туркменских разработок в контексте подготовки комплексного решения посредством интеграции программного оборудования Министерства образования Туркменистана и оборудования компании Huawei.

Стороны, выразив заинтересованность в укреплении сотрудничества, договорились детально обсудить всевопросы взаимодействия.