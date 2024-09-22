Президент Армении посетит форум в честь 300-летия Махтумкули Фраги в Туркменистане

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян примет участие в Международном форуме глав государств и правительств, посвящённом 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Мероприятие состоится 11 октября, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Туркменистане Рубен Харазян на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан».

«Армения активно развивает отношения с различными странами, стремясь укреплять свои позиции как на постсоветском пространстве, так и в Европе. Важным партнёром Армении является Туркменистан, с которым установлены тесные и дружественные отношения. Эти отношения, основанные на взаимопонимании и доверии, включают сотрудничество в таких сферах, как торговля, экономика, наука и культура

Одним из ярких примеров является запланированный визит Президента Республики Армения на Международный форум глав государств и правительств, посвящённый 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, который состоится 11 октября 2024 года. Этот визит станет важной вехой в двусторонних отношениях между Арменией и Туркменистаном и позволит обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

Мы с радостью отмечаем значительные успехи Туркменистана под руководством уважаемого Президента Сердара Бердымухамедова, который уверенно строит стабильное и процветающее будущее для своей страны. Особое восхищение вызывает динамичная трансформация Туркменистана, в частности развитие Ашхабада и реализация масштабного проекта «умного города» Аркадаг, который стал ярким символом прогресса в регионе. В последние годы мы наблюдаем активизацию экономических связей: в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился на 50 процентов по сравнению с 2022 годом, а за первые шесть месяцев 2024 года прирост составил 5 процентов относительно аналогичного периода предыдущего года. В 2023 году объём двустороннего товарооборота составил 21,3 миллиона долларов США, а по итогам первых семи месяцев 2024 года эта цифра достигла 12 миллионов долларов. Однако, несмотря на позитивную динамику, данный показатель всё ещё не удовлетворяет потребности и ожидания сторон, что свидетельствует о наличии значительного потенциала для дальнейшего развития и углубления сотрудничества.

С 2009 года Армения и Туркменистан провели девять заседаний Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Эти встречи позволили определить ключевые направления для совместных проектов в области торговли, науки и культуры. Важной вехой станет 10-е юбилейное заседание комиссии, которое запланировано на весну 2025 года и пройдёт в Ереване. Ожидается, что это мероприятие придаст новый импульс двусторонним отношениям и откроет новые горизонты для сотрудничества между странами», – подчеркивает в своей статье Рубен Харазян.