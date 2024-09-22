Переизданы сборники произведений известных туркменских авторов

В преддверии Дня независимости бесценным подарком для читателей Туркменистана стало переиздание книг известных туркменских авторов: Керима Курбаннепесова, Бердыназара Худайназарова и Курбанназара Эзизова. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Керим Курбаннепесов (1929-1988) — поэт, писатель, переводчик. Ему принадлежат более 20 стихотворных сборников. Поэтический мир К.Курбаннепесова разнообразен и отражает повседневные заботы, радости и печали его современников.

Бердыназар Худайназаров (1927-2001) — известен как автор стихотворных сборников «Туркменский ковёр», «Приглашение в Каракумы», «Материнское молоко», повестей и романов «Каракумское небо», «Глаза следопыта», «Горячая степь», «Кумлы», «Люди песков». Его произведения наполнены любовью к родной земле и народным обычаям.

Курбанназар Эзизов (1940-1975) обладая уникальным стилем и глубоким пониманием современности, в своём творчестве обращался к темам дружбы, любви, стремлении к мечте. При этом его лирика неразрывно связана с национальной поэтической традицией.

Новые сборники предоставляют читателям замечательную возможность оценить вклад известных туркменских авторов в литературу страны, отмечает источник.