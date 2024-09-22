В Элисте прошло мероприятие по укреплению уз дружбы между Туркменистаном и Калмыкией

20 сентября в столице Республики Калмыкия (РФ) в рамках регионального форума «Народы вместе сквозь века» состоялась международная научно-практическая конференция «Символы вечности: мост дружбы и братства между калмыками и туркменами. К 300-летию Махтумкули Фраги».

Как сообщается на сайте МИДа Туркменистана, участники мероприятия обсудили исторические корни взаимодействия туркменского и калмыцкого народов, а также рассмотрели возможности укрепления и расширения гуманитарных и торгово-экономических связей между Туркменистаном и Республикой Калмыкия.

В конференции участвовали Председатель Народного Хурала (Парламента) Калмыкии А.Михайлов, Советник главы Калмыкии В.Салыков, депутаты Народного Хурала, консул Туркменистана в Российской Федерации (г. Астрахань) Г.Иламанов. Также на мероприятии присутствовали ученые, политологи, экологи, представители университетов, аналитических центров России и стран СНГ, туркменские студенты, обучающиеся в Калмыцком государственном университете им. Б.Б. Городовикова.

В рамках встречи была организована выставка туркменского декоративно-прикладного, изобразительного и ювелирного искусства, отмечает источник.