В Туркменистане обсудили цифровую и «зелёную» экономику на конференции

В Ашхабаде состоялась научно-практическая конференция «Цифровая и «зелёная» экономика – условие обеспечения устойчивого экономического развития», приуроченная к 33-летию независимости Туркменистана. В мероприятии приняли участие руководители и представители министерств, ведомств, финансовых структур и профильных вузов, сообщает TDH.

В рамках «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы» укрепляется информационно-коммуникационная база всех отраслей экономики, обеспечивается переход предприятий к цифровой экономике и модернизируется их материально-техническая база. Привлекаются ведущие отечественные и международные эксперты, совершенствуется система подготовки специалистов.

Участники конференции отметили, что широкое внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий является приоритетной задачей национальных программ социально-экономического развития. Важное значение придаётся развитию «зелёной» экономики, применению новых экологически приемлемых технологий и разработке инновационных решений в области охраны окружающей среды.

Примером успешной реализации этих инициатив является город Аркадаг, построенный с применением концепции «умного города» и подхода к нулевому ущербу окружающей среде. В стране также реализуются меры по разработке и использованию экоинноваций, переходу на экологически чистые транспортные средства и повышению энергоэффективности.