В Туркменистане вышло в свет подарочное издание стихотворений Махтумкули

В преддверии 33-й годовщины независимости Туркменистана в свет вышло подарочное издание стихотворений Махтумкули, приуроченное к празднованию 300-летия со дня рождения выдающегося поэта и философа. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Издание подготовлено Институтом языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана. Книгу отличает впечатляющий дизайн и высокое качество оформления.

Издание, выпущенное отдельными книгами на туркменском, русском и английском языках, украсит любую библиотеку, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что в Туркменистане переизданы книги известных туркменских авторов: Керима Курбаннепесова, Бердыназара Худайназарова и Курбанназара Эзизова.