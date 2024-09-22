В Ашхабаде 100-летие Шарля Азнавура отметят грандиозным концертом

В ноябре 2024 года в Ашхабаде состоится концерт, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного французско-армянского шансонье Шарля Азнавура. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Туркменистане Рубен Харазян на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан».

Мероприятие, организованное Посольством Республики Армения в Туркменистане и Министерством культуры Туркменистана, пройдет во Дворце Мукамов. Государственный симфонический оркестр Туркменистана исполнит произведения всемирно известного артиста, чье творчество стало символом культурного моста между Востоком и Западом. Шарль Азнавур, известный как «французский Фрэнк Синатра», оставил неизгладимый след в мировой музыке, объединяя армянские корни и французский шансон.

Программа концерта будет включать самые известные композиции Азнавура в симфонической обработке, что позволит туркменской публике по-новому взглянуть на творчество великого шансонье.

Кроме того, в октябре 2024 года в Туркменистане пройдут Дни культуры Республики Армения, включающие разнообразные мероприятия, посвящённые армянской культуре и истории. Культурные связи между двумя странами всегда играли важную роль в развитии двусторонних отношений, что подтверждается недавним визитом министра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанны Андреасян в Туркменистан и открытием памятника великому армянскому поэту Саят-Нова.

В ближайшее время также планируется издание сборника стихов Махтумкули Фраги на армянском языке, посвящённого 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта, что станет ещё одним шагом в укреплении культурных связей между Туркменистаном и Арменией.