Астрономическая осень наступит в Северном полушарии 22 сентября

Осеннее равноденствие 22 сентября положит начало астрономической осени в Северном полушарии Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Равноденствие – это уникальное явление, когда продолжительность дня и ночи уравнивается по всему земному шару. Оно происходит в момент, когда центр видимого солнечного диска пересекает небесный экватор. Это астрономическое событие случается дважды в год: весной и осенью.

После осеннего равноденствия Солнце переходит в Южное полушарие небесной сферы, что приводит к интересным последствиям для разных частей нашей планеты. В Северном полушарии ночи начинают превалировать над днями по длительности, знаменуя приход астрономической осени. В то же время, для жителей Южного полушария этот момент означает наступление астрономической весны, и ночи там постепенно становятся короче.

Стоит отметить, что весеннее равноденствие, происходящее в марте, имеет обратный эффект: оно приносит астрономическую весну в Северное полушарие и осень – в Южное.