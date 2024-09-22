Академик Иван Кузьмин посетил город Аркадаг и высоко оценил его достижения

Академик Иван Кузьмин, заместитель председателя Межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства СНГ, посетил город Аркадаг, построенный у подножия Копетдага. Визит академика был организован для ознакомления с новыми проектами и достижениями города.

Особое внимание Ивана Кузьмина привлек монумент Акхана, который он внимательно осмотрел, отметив его уникальные архитектурные особенности. В ходе визита академику также рассказали о Международной академии коневодства имени Аба Аннаева и показали проект нового Туркменского сельскохозяйственного университета, который планируется построить во второй очереди строительства города.

Во время экскурсии по городу Кузьмин заинтересовался виноградниками и другими плодовыми деревьями, выращиваемыми в Аркадаге. Ему рассказали о различных сортах винограда и персиков, культивируемых в регионе.

Академик также посетил администрацию города, где ему представили проекты и чертежи комплекса зданий сельскохозяйственного университета и научно-исследовательских институтов зерноводства и земледелия.

В интервью для информационной программы «Ватан» Иван Кузьмин отметил, что знакомство с городом Аркадаг и его успехами в сельском хозяйстве и экологии оставило у него незабываемые приятные впечатления.