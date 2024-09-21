Турция открыла прием заявок на национальную технологическую стипендию имени Оздемира Байрактара

Фонд турецкой технологической команды объявил о начале приема заявок на Национальную стипендиальную программу по технологиям имени Оздемира Байрактара на 2025 год. Программа охватывает все уровни образования от средней школы до магистратуры и предусматривает выделение 5000 стипендий размером до 5000 турецких лир, сообщили Turkmenportal в посольстве Турции.

Стипендиальная программа разделена на несколько направлений, включая «Восходящая Звезда» для 100 студентов, программу для тренеров-наставников на 720 мест, «Ты – Будущее» для 300 учащихся, а также программу поддержки образования, охватывающую 3880 студентов. Размер стипендий варьируется от 3000 до 5000 турецких лир в зависимости от конкретной программы.

Заинтересованные кандидаты могут подать заявки до 25 сентября 2024 года через официальный сайт программы. Эта инициатива направлена на поддержку талантливых студентов в области технологий и инноваций, что является важным шагом в развитии технологического сектора Турции.

Для получения дополнительной информации и подачи заявок кандидаты могут посетить сайт mth.tc/Burs2025. По вопросам, связанным с программой, можно обращаться по электронной почте bursiyer@turkiyeteknolojitakimi.org.