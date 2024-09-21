Туркменская студентка выиграла грант и посетила Японию

Говхер Бердыниязова, студентка 2-го курса Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз-хана выиграла грант по программе «Обучение в Японии для изучающих японский язык».

Добилась Говхер своей победы, продемонстрировав высокий уровень владения языком и набрав наибольшее количество баллов среди множества других претендентов на участие, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Программа «Обучение в Японии для изучающих японский язык» объединила студентов из 43 стран мира, для которых было организовано двухнедельное обучение в период с 4 по 18 сентября. Право участия в данной программе получили самые лучшие знатоки японского языка – по одному представителю от каждой страны.

Обучение проходило на базе Института японского языка Японского Фонда в Осаке (The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai).

Для зарубежных студентов была подготовлена обширная культурная программа. Участники совершили экскурсии по японским городам Осака, Киото, Хиросима и Токио. Они посетили национальные музеи и библиотеки, побывали в доме у гостеприимной японской семьи, благодаря чему смогли еще ближе познакомиться с национальными обычаями, бытом и традиционным укладом жизни японцев.

Японский язык набирает все большую популярность в Туркменистане. В учебных заведениях страны свыше 13 тысяч человек изучают этот язык.

Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз-хана является единственным вузом в стране с учебной программой по японской модели. Обучение в университете ведётся на английском и японском языках, углублённое изучение которых целенаправленно внедрено в образовательный процесс на первых курсах, отмечает источник.