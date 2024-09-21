Туркменская делегация приняла участие в форуме Huawei по подготовке кадров в области ИКТ

В рамках своего визита в Китайскую Народную Республику делегация Министерства образования Туркменистана приняла участие в форуме Cultivating ICT Talent to Amplify Education Intelligence («Подготовка талантов в области ИКТ для повышения интеллектуального уровня образования»), проводимом компанией Huawei. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Ли Цзюньфэн, вице-президент и генеральный директор подразделения Huawei Global Public Affairs BU в своем выступлении представил стратегию компании по развитию ИКТ-талантов и их интеграции в образовательные системы для создания интеллектуальных образовательных экосистем. Были также презентованы решения Huawei относительно цифровой трансформации учебных заведений с использованием больших данных, искусственного интеллекта и облачных технологий.

В рамках мероприятия обсуждались пути интеграции решений Huawei в образовательную систему Туркменистана для подготовки квалифицированных кадров, соответствующих требованиям цифровой экономики, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что в рамках официального визита делегации Министерства образования Туркменистана в Китайскую Народную Республику состоялась встреча заместителя министра образования Туркменистана Азата Атаева с директором департамента «Развитие партнерских талантов в сфере ИКТ» компании Huawei, Сунг Гангом.