Президент Туркменистана принимает решения по предоставлению гражданства тысячам людей

В ходе расширенного заседания Кабинета Министров Туркменистана 20 сентября Президент Сердар Бердымухамедов подписал указ о принятии в гражданство Туркменистана 1 406 человек, представляющих 29 национальностей. Об этом сообщает TDH.

Согласно источнику информации, принятое решение о выдаче вида на жительство 134 иностранцев из шести стран, представляющих 15 различных национальностей.

Президент Туркменистана поручил ответственному законодательству завершить процесс оформления документов для тех, кто подал заявления на получение гражданства, а также для иностранных граждан и лиц без гражданства, обращаясь к ним за изменением проживания.

Во время заседания вице-премьер и министр иностранных дел Рашид Мередов отметил, что за многие годы в гражданстве Туркменистана образовалось 30 998 человек, разрешения на проживание были выданы 5 018 иностранцам и лицам без гражданства.