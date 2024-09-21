Предпринимателей Туркменистана пригласили на Международную ярмарку ремесел в Дели

Посольство Республики Индия в Туркменистане пригласило туркменских предпринимателей и представителей профильных организаций принять участие в 58-й Международной ярмарке ремесел IHGF Delhi Fair, которая пройдет с 16 по 20 октября 2024 года в выставочном центре India Expo Centre & Mart в Большой Нойде, пригороде Дели. Об этом Turkmenportal сообщили в СППТ.

Организатором этого масштабного мероприятия выступает Совет по развитию экспорта ремесленных изделий (ЕРСН) Индии. Ярмарка IHGF Delhi Fair обещает стать значимым событием в мире ремесел и дизайна, представив на одной платформе 14 тематических сегментов, включающих более 2000 различных продуктов и свыше 300 дизайнерских разработок, отражающих современные тенденции в области ремесленного искусства.

Для заинтересованных участников из Туркменистана это мероприятие предоставляет уникальную возможность для налаживания деловых контактов, обмена опытом и ознакомления с последними достижениями в сфере ремесленного производства и дизайна.

Желающим принять участие в ярмарке предлагается пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия: www.ihgfdelhifair.in/register.

Контакты индийского посольства в Туркменистане: (+993 12) 45-61-52, 45-61-53