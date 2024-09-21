В Туркменистане 20 сентября состоялось заседание Кабинета Министров, в ходе которого Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Указ о помиловании 736 осуждённых граждан страны по случаю Дня независимости Туркменистана. Об этом сообщает информационное агентство TDH.

Согласно данным источника, секретарь Государственного совета безопасности, министр обороны и председатель комиссии по вопросам гражданства и помилования при Президенте Туркменистана Бегенч Гундогдыев выступил с докладом «О помиловании осуждённых в честь 33-й годовщины независимости Туркменистана».

Следует отметить, что подобные акции проводятся ежегодно накануне крупных праздников и знаменательных дат в стране, демонстрируя идеологию и сострадание, что имеет важное значение для черт туркменского общества.

Как сообщает источник, Б. Гундогдыеву и руководителям приспособленных органов было поручено организовать оперативное возвращение помилованных граждан в их семьи.

Освобождаемая осужденными, глава государства основывается на принципах президентства и гуманизма, которые были заложены предками туркменского народа и общественного сознания.

Президент Туркменистана пожелал освобождённым гражданам честного труда, верной службы Родине и благополучной жизни.