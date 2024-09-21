В Туркменистане по случаю Дня независимости помиловали 736 человек

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов помиловал 736 осужденных граждан в преддверии предстоящей 27 сентября 33-й годовщины независимости страны. Об этом сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

В ходе заседания Кабинета Министров Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что накануне больших государственных праздников в Туркменистане проводятся акции помилования, в рамках которых освобождаются граждане, искренне раскаявшиеся в своих поступках. Глава государства добавил, что эти гуманистические акции проводятся последовательно и освобождают осужденных от наказания.

Секретарь Государственного совета безопасности Бегенч Гундогдыев отчитался о проделанной работе по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования. Заслушав отчет, Президент Туркменистана подписал Указ о помиловании 736 граждан.

Сердар Бердымухамедов поручил секретарю Государственного совета безопасности, министру обороны Бегенчу Гундогдыеву совместно с руководителями правоохранительных органов провести все необходимые мероприятия для скорейшего освобождения помилованных лиц и их возвращения домой, к своим семьям. Также хякимам велаятов, этрапов и городов поручено обеспечить помилованных работой.