В Лейпциге обнаружено неизвестное произведение Моцарта

В музыкальной библиотеке Лейпцига найдено ранее неизвестное произведение Вольфганга Амадея Моцарта. Это двенадцатиминутное произведение для струнного трио из сборника Карла Фердинанда Беккера, сообщает Москва24.

Экземпляр с дополнительным названием «Ganz kleine Nachtmusik» («Совсем маленькая ночная серенада») был обнаружен во время работы над новым изданием справочника Тёпфель, созданным Международным фондом Моцартеум в Зальцбурге.

Рукопись датируется примерно 1780 годом и является копией, а не оригинальной записью. По словам Ульриха Лейзингера, директора по исследованиям Фонда Моцартеум, Моцарту было от 10 до 13 лет, когда он сочинил это произведение. Таким образом, оно должно было быть написано в середине-конце 1760-х годов.

Лейзингер отметил, что сходство с другими сочинениями Моцарта того времени и внешние особенности, такие как имя композитора на нотах, позволяют предположить, что произведение принадлежит именно ему.