Узбекистан возглавит Межгосударственный совет по космосу СНГ на 2024-2025 годы

В Ташкенте состоялось пятое заседание Межгосударственного совета по космосу стран СНГ, на котором было принято важное решение о будущем председательстве в этой организации. Согласно единогласному решению участников, Узбекистан будет возглавлять совет в период 2024-2025 годов, пишет РИА Новости.

Директор департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Михаил Мыскин выдвинул кандидатуру Шухрата Муннаваровича Кадирова, директора агентства космических исследований и технологий при кабинете министров Республики Узбекистан (Узбеккосмос), на пост председателя совета. Предложение было единодушно поддержано всеми участниками заседания.

Стоит отметить, что председательство в совете осуществляется на ротационной основе, переходя от одной страны СНГ к другой в алфавитном порядке. В текущем 2023-2024 году эту роль выполняет Таджикистан.

Приняв на себя новую ответственность, Шухрат Кадиров выступил с инициативой по укреплению сотрудничества в области космического образования. Он предложил вывести взаимодействие на качественно новый уровень, уделив особое внимание реализации совместных проектов по повышению квалификации молодых специалистов.

Кадиров также подчеркнул амбициозность задач, стоящих перед советом в ближайшие годы. Среди них – развитие космической деятельности, координация усилий в рамках ООН и дальнейшее углубление сотрудничества в сфере космических технологий между странами СНГ.