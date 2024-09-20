Семеноводы стран СНГ собрались на международную конференцию в Ашхабаде

В Ашхабаде начала работу Международная научная конференция «Достижения в области семеноводства сельскохозяйственных культур и перспективные задачи». Двухдневный форум, проходящий в отеле «Йылдыз», объединил представителей профильных министерств, ведомств и научно-исследовательских центров из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также других государств и Исполнительного комитета СНГ.

Как сообщает TDH, мероприятие открылось зачтением приветственного обращения Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. В своем послании глава государства отметил значительные усилия, прилагаемые страной для комплексного развития агрономии. Президент подчеркнул успехи отечественных ученых в выведении новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур с учетом региональных особенностей.

Участники конференции посетили выставку в Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана. Экспозиция продемонстрировала достижения туркменских аграриев, возможности местного агропромышленного комплекса и современное оборудование ведущих мировых производителей. Особый интерес вызвали образцы перспективных сортов пшеницы, разработанные туркменскими селекционерами.

Ключевыми темами для обсуждения на конференции стали выращивание высокоурожайных сортов пшеницы, картофеля и других культур, а также обмен передовым опытом в области семеноводства. Эти направления определены руководством Туркменистана как приоритетные для развития национального агропромышленного комплекса.