Новое предприятие связи открыто в поселке на юге Туркменистана

В Тахтабазарском этрапе Марыйского велаята состоялось торжественное открытие нового предприятия связи. Здание возведено по заказу Marytelekom хякимлика велаята, подрядчиком является 9 строительно-монтажное управление треста Marygurluşuk.

На праздничной церемонии присутствовали гости, руководители велаятского и этрапского хякимликов, строители, представители общественных организаций, почётные старейшины, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

В просторных и светлых помещениях двухэтажного здания имеются все условия для комфортного труда 50 работников связи и технического персонала. Предприятие оснащено современной аппаратурой китайского производства, обеспечивающей высокотехнологичную связь от производства широкого аспекта видов платежей до функций онлайн-кинотеатра. Есть и сервис World TV, который включает в себя различные популярные телеканалы со всего мира с дополнительными возможностями расширения онлайн-кинофильмов.

Лучшим строителям в торжественной обстановке были вручены ценные подарки от имени Президента Туркменистана.

Концерт мастеров культуры и искусств велаята создал приподнятую, радостную атмосферу торжеству.