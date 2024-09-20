В Туркменистане стартовала конференция и выставка сельскохозяйственных достижений

Сегодня в Туркменистане открылась Выставка сельскохозяйственных достижений и Международная научная конференция «Достигнутые рубежи и поставленные задачи в семеноводстве сельхозкультур». Мероприятия проходят накануне 33-й годовщины независимости страны и призваны продемонстрировать успехи Туркменистана в аграрном секторе, сообщает TDH.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем обращении к участникам подчеркнул значительные усилия, предпринимаемые государством для комплексного развития агрономии. Он отметил, что отечественные ученые и специалисты выводят новые высокопродуктивные сорта культур, учитывая почвенно-климатические особенности каждого региона страны.

Особое внимание в выступлении Президента было уделено государственной поддержке земледельцев. По словам главы государства, аграриям предоставляются все необходимые условия для плодотворного труда, включая высокопроизводительную технику, семенной материал и удобрения. Это позволяет собирать богатые урожаи различных культур и укреплять продовольственную безопасность страны.

Президент Туркменистана также анонсировал планы по дальнейшему реформированию сельского хозяйства в соответствии с международной практикой и достижениями мировой науки. Особый акцент будет сделан на совершенствовании семеноводческой деятельности и оснащении отрасли передовой техникой от ведущих мировых производителей.

«Уважаемые участники Международной научной конференции и выставки!

Ещё раз от всей души поздравляю с открытием смотра сельскохозяйственных достижений Туркменистана и Международной научной конференции «Достигнутые рубежи и поставленные задачи в семеноводстве сельхозкультур»!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной жизни и больших успехов в благородном деле по развитию сельского хозяйства!», – говорится в послании Президента Сердара Бердымухамедова.