В Туркменистане прошел торжественный прием в честь Дня независимости Таджикистана

В Ашхабаде состоялся официальный прием по случаю 33-й годовщины независимости Республики Таджикистан. Мероприятие, организованное посольством Таджикистана в Туркменистане, прошло в отеле «Йылдыз».

Посол Таджикистана Вафо Ниятбекзода в своем выступлении особо отметил важность укрепления двусторонних туркмено-таджикских отношений, подчеркнув значительный прогресс в развитии стратегического партнерства между двумя странами.

В приеме приняли участие высокопоставленные лица, включая заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Батыра Атдаева, представителей дипломатических миссий и международных организаций, а также деловых кругов и СМИ.

Посол Ниятбекзода в своей речи отметил достижения Таджикистана за 33 года независимости, включая экономическое развитие, улучшение социальной сферы и инфраструктуры. Он также подчеркнул успехи страны на международной арене, в частности, инициативы по защите ледников и провозглашение Всемирного дня футбола.

Особое внимание в выступлении было уделено развитию двухсторонних отношений между Туркменистаном и Таджикистаном. Посол отметил регулярные встречи на высшем уровне, расширение договорно-правовой базы и успешную реализацию совместных проектов, таких как открытие школы имени Махтумкули Фраги в Таджикистане.

В заключение посол выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между двумя странами, подчеркнув, что это отвечает интересам народов Таджикистана и Туркменистана.