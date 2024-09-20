В поселке северного региона Туркменистана открыли новое здание электросвязи

Торжественная церемония сдачи в эксплуатацию здания нового этрапского отделения электросвязи прошла в посёлке Андалиб Акдепинского этрапа Дашогузского велаята.

В торжестве, посвященном 33-летию независимости страны, принимали участие руководители и ответственные работники велаятского и этрапского хякимликов, члены Халк Маслахаты и депутаты Меджлиса Туркменистана, представители Дашогузского велаятского комитета Демократической партии Туркменистана, других общественных организаций, почтенные старейшины, работники государственных предприятий и учреждений, студенческая молодёжь.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», объект построен силами специалистов и рабочих подразделений Дашогузского велаятского предприятия электросвязи (ВПЭС) Daşoguztelekom по заказу Министерства связи Туркменистана.

Здесь установлена цифровая телефонная станция от известной китайской компании Huawei, рассчитанная на обслуживание 3040 абонентов.

Компактно размещены пункт междугородней телефонной связи, телеграф, абонентский отдел почтовой связи, авиакасса, кассы национальной компании электросвязи Altyn asyr, служебные кабинеты, где установлены офисная мебель, новейшие компьютеры последнего поколения, оргтехника. Имеются в здании два Интернет-кафе, отмечает источник.