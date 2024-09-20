В октябре Пушкинский театр Ашхабада едет на гастроли в Балканабат и впервые – в Хазар

С 7 по 13 октября артисты Государственного русского драматического театра имени А.С. Пушкина отправляются с гастролями в Балканский велаят. Что примечательно, впервые коллектив театра выступит на сцене города Хазар! Об этом сообщили «Туркменпорталу» в театре.

С 7 по 9 октября Пушкинский театр будет выступать со спектаклями в городе Балканабате. Предлагаем ознакомиться с графиком показа театральных постановок в эти дни:

Пн.07.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 15:00

Пн.07.10. Концерт «Муза любви» 17:00

Пн.07.10. А.Васильев «Сестры» 19:00

Вт. 08.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 15:00

Вт. 08.10. Концерт «Муза любви» 17:00

Вт. 08.10. Концерт «Муза любви» 19:00

Ср. 09.10. С.Михалков «Три поросенка и серый волк» 15:00

Ср. 09.10. Концерт «Муза любви» 17:00

Ср. 09.10. А.Васильев «Сестры» 19:00

С 11 по 13 октября Пушкинский театр покажет свои спектакли в городе Хазар по следующему графику: