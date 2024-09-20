В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений к 33-летию независимости Туркменистана

В Ашхабаде начала работу ежегодная выставка экономических достижений Туркменистана, приуроченная к 33-й годовщине независимости страны. Масштабный форум, организованный Торгово-промышленной, развернулся рядом с гостиничным комплексом «Гарагум».

Президент Сердар Бердымухамедов в своем приветственном обращении подчеркнул, что экспозиция наглядно демонстрирует успехи национальной экономики и динамику роста страны за годы суверенного развития. Глава государства отметил, что основная цель государственной политики заключается в достижении устойчивого развития народного хозяйства, расширении рыночных реформ и повышении уровня жизни населения.

На выставке представлены отраслевые экспозиции, отражающие процесс модернизации и диверсификации всех секторов национальной экономики. Особое внимание уделено реализации долгосрочных программ, рациональному использованию природных ресурсов, расширению импортозамещающих и экспортно-ориентированных производств, а также внедрению инноваций и цифровых технологий.

В торжественном открытии приняли участие члены Правительства, руководители Меджлиса, представители министерств и ведомств, дипломатических миссий и международных организаций, а также деловых кругов страны и СМИ.

Выставка продлится до 21 сентября, предоставляя посетителям возможность ознакомиться с достижениями Туркменистана в различных сферах экономики.