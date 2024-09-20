Вечер персидской поэзии и литературы прошел в Ашхабаде

В культурном центре посольства Исламской Республики Иран в Туркменистане состоялось мероприятие, посвященное персидской поэзии и литературе, а также памяти известного иранского поэта Сейида Мохаммеда Хусейна Шахрияра. В событии приняли участие преподаватели и студенты специальности «персидский язык и литература» ведущих туркменских вузов, а также дипломаты и представители культурного сообщества.

Посол Исламской Республики Иран в Туркменистане Али Моджтаба Рузбахани в своем выступлении подчеркнул богатство и влияние персидской литературы, отметив ее значимость как второго языка исламского мира. Он особо выделил вклад Шахрияра в развитие персидской поэзии, напомнив, что 17 сентября объявлено Национальным днем персидской поэзии и литературы в память об этом выдающемся поэте.

Советник по культурным вопросам посольства Навид Расули отметил важную роль персидской литературы в передаче общечеловеческих ценностей и ее влияние на мировую культуру. Он также упомянул о предстоящем 300-летии туркменского поэта Махтумкули Фраги, чье творчество перекликается с традициями персидской поэзии.

Представители туркменских университетов рассказали о развитии преподавания персидского языка и литературы в стране, подчеркнув важность культурных связей между Туркменистаном и Ираном.

Мероприятие стало ярким примером культурного обмена и укрепления межнациональных связей в области литературы и образования.