Туркменистан представлен на XVII Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ в Уфе

Туркменская делегация принимает участие в XVII Форуме творческой и научной интеллигенции СНГ, который проходит в столице Республики Башкортостан (РФ) 17-19 сентября.

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, в форуме принимают участие около 200 представителей стран СНГ.

Тема Форума — «Содружество Независимых Государств: общие ценности и многообразие культур» — предполагает обсуждение планов сотрудничества с учетом современных реалий и определение приоритетных направлений и форм работы.

В рамках мероприятия состоятся встречи руководителей профильных гуманитарных объединений СНГ, круглые столы кинематографистов, руководителей творческих вузов, специалистов по организации инклюзивных проектов.

Организатором Форума выступил Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

В день открытия форума в Государственном концертном зале «Башкортостан» состоялся концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ и Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, в составе которых блестяще выступили туркменские музыканты и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Туркменистана Расул Клычев.