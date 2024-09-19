Проект ИСЦАУЗР-2 передал современное оборудование природоохранному министерству Туркменистана

Для укрепления материально-технической базы Министерства охраны окружающей среды Туркменистана проект ФАО/ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства в Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2) закупил комплект современного оборудования.

В комплект входят: 15 компьютеров, 15 ноутбуков, два мощных сервера с соответствующим оборудованием для хранения данных, два многофункциональных цветных принтера, а также плоттер (цветной струйный принтер) для распечатки картографической информации).

Оборудование передано Министерству охраны окружающей среды Туркменистана и ее подведомственным структурам — Управлению лесного хозяйства, Национальному институту пустынь, растительного и животного мира -для использования в научной и практической деятельности.

Современное оборудование будет способствовать улучшению материально-технического потенциала Министерства и внесет вклад в реализацию Концепции развития цифровой экономики Туркменистана на 2019-2025 годы, сообщается в пресс-релизе FAO.

Это позволит успешнее решать вопросы использования широкого потенциала цифровых систем борьбы с засухой, опустыниванием, деградацией земель, а также составления карт сельскохозяйственных производственных ландшафтов с применением ГИС технологий.

Напомним, что Министерств охраны окружающей среды Туркменистана было образовано Постановлением Президента Туркменистана от 14 июля 2023 года. На данный момент министерство является основным национальным партнером проекта ФАО/ГЭФ.