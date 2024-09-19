МИД Афганистана провел брифинг в честь запуска объектов на туркмено-афганской границе

Министерство иностранных дел Афганистана организовало брифинг, посвященный началу новых этапов строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и других важных транспортно-коммуникационных проектов. Мероприятие прошло с участием исполняющего обязанности главы МИД Афганистана Амира Хана Моттаки, руководителей департаментов министерства, а также представителей дипломатических миссий и международных организаций в Кабуле. Об этом говорится в сообщении туркменского МИД.

Амир Хан Моттаки в своем выступлении подчеркнул, что 11 сентября на пограничном пункте «Ислим-Чешме» состоялась церемония ввода в эксплуатацию и начала строительства ряда объектов. В мероприятии приняли участие Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и исполняющий обязанности председателя Кабинета Министров Афганистана Молла Мохаммед Хасан Ахунд. Особо отмечено, что строительные работы по проекту ТАПИ на территории Туркменистана завершены, и теперь начинается реализация проекта на афганской земле.

Министр подтвердил приверженность Афганистана осуществлению проекта ТАПИ, отметив, что афганская сторона подписала все необходимые документы. Он также подчеркнул, что основная часть газа будет транспортироваться через территорию Афганистана в Пакистан и Индию.

Помимо ТАПИ, на брифинге обсуждались другие важные региональные проекты в сферах энергетики, железнодорожного транспорта и оптико-волоконной связи. Среди них – строительство железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан, реализация проекта «CASA-1000», а также развитие транспортного сообщения с Таджикистаном и Китаем.

Посол Туркменистана в Афганистане Ходжа Овезов в своем выступлении подробно рассказал о значимости прошедших мероприятий для социально-экономического развития всего региона. Он также отметил важность гуманитарной помощи, направленной в Афганистан по распоряжению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.