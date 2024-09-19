Лига чемпионов УЕФА стартовала в новом формате

Во вторник, 17 сентября, стартовал новый формат Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25, ознаменовав начало революционных изменений в самом престижном европейском клубном турнире.

«Ювентус» одержал уверенную победу над ПСВ со счетом 3:1, а 19-летний турецкий форвард Кенан Йылдыз стал автором первого гола в обновленном турнире.

Новый формат Лиги чемпионов предусматривает отказ от традиционного группового этапа в пользу единой турнирной таблицы для всех 36 участвующих команд. После восьми туров будет произведено распределение путевок в плей-офф: команды, занявшие места с 1 по 8, напрямую выйдут в 1/8 финала, места с 9 по 24 обеспечат участие в 1/16 финала, а остальные покинут еврокубки.

В других матчах первого игрового дня «Бавария» разгромила загребское «Динамо» со счетом 9:2, причем Гарри Кейн отметился покером. «Астон Вилла» уверенно обыграла на выезде «Янг Бойз» (3:0), действующий победитель турнира «Реал» Мадрид одержал победу над «Штутгартом» (3:1), португальский «Спортинг» переиграл французский «Лилль» (2:0), а английский «Ливерпуль» со счетом 3:1 обыграл на выезде итальянский «Милан».