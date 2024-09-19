Женская сборная Туркменистана лидирует в категории C на Всемирной шахматной олимпиаде

На проходящей в Будапеште 45-й Всемирной шахматной олимпиаде женская сборная Туркменистана демонстрирует впечатляющие результаты. После шестого тура туркменские шахматистки возглавили турнирную таблицу в категории C, набрав 8 командных очков из 12 возможных. Сборная, сеяная под 73-м номером в общем зачете, сейчас занимает 36-ю строчку среди 183 национальных женских команд. Об этом Turkmenportal сообщили в Федерации шахмат Туркменистана.

В последнем туре туркменская команда, имеющая средний рейтинг 1956, одержала уверенную победу над сборной Бразилии (средний рейтинг 2132) со счетом 3:1. Особо отличились Лейла Шохрадова и Энеш Аразмедова, выигравшие свои партии на третьей и четвертой досках соответственно. Стоит отметить, что 17-летняя Энеш Аразмедова демонстрирует стопроцентный результат, выиграв все четыре свои партии на турнире.

Ближайшим конкурентом туркменской сборной в категории C является команда Малайзии, также набравшая 8 очков и занимающая 45-е место в общем зачете. В следующем, седьмом туре, туркменским шахматисткам предстоит сразиться со сборной Кубы, которая находится на 39-м месте и обладает средним рейтингом 2215.

Мужская сборная Туркменистана пока показывает более скромные результаты, набрав 6 очков из 12 возможных в более сильной категории B.

В общем зачете турнира лидируют сборные Индии как в женском, так и в мужском разрядах.

Шахматная олимпиада продлится до 22 сентября.