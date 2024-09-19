Даниеле Де Росси покинул пост главного тренера «Ромы»

Футбольный клуб «Рома» объявил об отставке Даниеле Де Росси с должности главного тренера команды. Решение было принято руководством клуба после того, как команда набрала всего 3 очка в первых четырех турах чемпионата Италии, оказавшись на 16-м месте в турнирной таблице, пишет ТАСС.

В официальном заявлении клуба говорится, что это решение было принято в интересах команды, чтобы вернуть ее на желаемый путь развития. «Рома» выразила благодарность Де Росси за его работу, энтузиазм и самоотдачу в последние месяцы.

Де Росси, которому 41 год, возглавил «Рому» совсем недавно – 16 января этого года, сменив на этом посту португальского специалиста Жозе Моуринью.

До начала тренерской карьеры Де Росси был легендарным игроком «Ромы», выступая за клуб с 2002 по 2019 год. За это время он провел 616 матчей, забил 63 гола и отдал 60 голевых передач. Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Италии и один раз – Суперкубок страны.

Де Росси также имеет богатый опыт выступлений за национальную сборную Италии, где он провел 117 игр, забил 21 гол и сделал 5 голевых передач. Его главным достижением в составе сборной стала победа на чемпионате мира 2006 года.