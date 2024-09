В Министерстве образования Туркменистана рассмотрены результаты по проекту ЕС DARYA

Сегодня в Министерстве образования Туркменистана прошла встреча с делегацией Европейского фонда образования (ЕФО) — Георгиосом Зисимосом, руководителем отдела консультирования по вопросам политики ЕФО и Катариной Лукачовой, представителем ЕФО в Туркменистане. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Стороны подробно обсудили вопрос развития сотрудничества в рамках пятилетнего проекта Европейского Союза в Центральной Азии «ДАРЬЯ — Диалог и действия для находчивой молодежи в Центральной Азии» (ЕС DARYA: Dialogue and Action for Resourceful Youth in Central Asia), реализуемого в период с 2022 по 2027 годы.

Особое внимание было уделено масштабной работе, проделанной Министерством образования в рамках модулей проекта «ДАРЬЯ» по развитию профессионального образования, внедрению передовых методов обучения и повышению квалификации педагогов, что позволило добиться значительных успехов в развитии системы образования страны и расширении возможностей для молодежи.

Были также обсуждены планы на будущее и возможные совместные действия в рамках проекта.

Стороны выразили готовность к разработке новых инициатив, направленных на совершенствование образовательной системы, развитие профессиональных навыков и подготовку молодежи к успешной карьере.

Делегация ЕФО запланировала также ряд встреч с другими ключевыми государственными и общественными организациями Туркменистана, включая Национальный институт образования, Агентство транспорта и связи, Союз промышленников и предпринимателей и Министерство труда и социальной защиты населения. Эти встречи предоставят дополнительные возможности для обсуждения и развития партнерских отношений в сфере образования и профессиональной подготовки, отмечает источник.