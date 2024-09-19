В Ашхабаде с визитом находится новый директор МИЦАИ Эврен Рутбиль

В Туркменистане с визитом находится новый директор Международного института Центральноазиатских исследований (МИЦАИ) Эврен Рутбиль.

17 сентября состоялась его встреча с ответственным секретарём Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустамовой, в ходе которой обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества.

Также стороны обсудили организационные вопросы предстоящей в середине ноября текущего года в Ашхабаде субрегиональной конференции международных экспертов и национальных координаторов совместного проекта ЮНЕСКО и Японского трастового фонда «Поддержка процесса внесения номинаций Шелкового пути в Список Всемирного наследия».

Эврен Рутбиль выразил готовность активно сотрудничать и оказывать поддержку в реализации новых проектов направленных на сохранение историко-культурного наследия Туркменистана.

Также директор МИЦАИ встретился с начальником Национального управления Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры Мухаммедом Мамедовым. Стороны обменялись мнениями по сохранению объектов культурного наследия.

Международный Институт Центральноазиатских исследований был учрежден в 1995 году в Самарканде в результате работы крупномасштабного проекта ЮНЕСКО по Шелковому пути. Институт занимается комплексным изучением региона Центральной Азии и наращиванием международного научного сотрудничества. Государствами — членами МИЦАИ уже являются 12 стран: Азербайджан, Иран, Казахстан, Китай, Республика Корея, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Монголия и Россия.

14 ноября 2023 года Эврен Рутбиль был избран на должность директора Международного института Центральноазиатских исследований на период 2024-2027 годы.