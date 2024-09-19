В Ашхабаде прошел конкурс среди профессиональных флористов

В Ашхабаде состоялся конкурс среди профессиональных флористов под названием «Цветы – песнь красоты и мира».

Как сообщает МИЦ, конкурс был приурочен к приближающейся знаменательной дате — 33-летию независимости Туркменистана.

В конкурсе приняли участие четыре команды, каждая из которых была представлена тремя опытными флористами. Команды состязались в искусстве создания оригинальных цветочных композиций и продемонстрировали высочайший уровень мастерства.

Флористы представили жюри домашние заготовки, а именно национальные орнаменты, выполненные из таких цветов, как бархотки, хризантемы, розы и другие.

В ходе конкурса профессиональные мастерицы создавали также оригинальные букеты и цветочные корзины, поражая жюри изысканностью форм и богатством цветовой палитры. Каждая композиция была уникальна, отражала индивидуальный подход конкурсанток.

Организаторами конкурса выступили Центральный совет профсоюзов Туркменистана, Центральный совет Союза женщин Туркменистана совместно с хякимликом города Ашхабада.