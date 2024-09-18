Швейное и обувное предприятия на западе Туркменистана произвели продукцию на 19,5 млн манат

За восемь месяцев этого года швейное и обувное предприятия в этрапе Махтумкули Балканского велаята произвели продукцию на 19 миллионов 59 тысяч манат, что означает выполнение плана на 177%.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», темп роста производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 118%. Таким образом, предприятия вышли на передовые позиции отрасли.

Дружные трудовые коллективы, наращивая объемы производства, стремятся встретить 33-летие независимости страны новыми достижениями в работе, отмечает источник.