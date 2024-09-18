Туркменистан высоко оценил экологическую политику Германии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил высокую оценку экологической политике Германии во время выступления на втором саммите «Центральная Азия – Германия» в Астане. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Глава государства подчеркнул важность сотрудничества с ФРГ в вопросах экологии и климата, отметив приверженность немецкого правительства к взаимодействию со странами региона.

Сердар Бердымухамедов особо отметил активную роль Германии в продвижении экологических проектов и программ в Центральной Азии. Он напомнил о значимости конференции высокого уровня «Зелёная Центральная Азия», проведенной в Берлине в 2020 году, где были намечены совместные практические шаги по реализации экологических мероприятий.

Президент Туркменистана призвал к продолжению диалога по «зелёной» тематике, подчеркивая важность дальнейшего сотрудничества в области экологии и климата между странами Центральной Азии и Германией.