Туркменистан видит большие перспективы в экономическом партнерстве с Германией

Выступая на втором саммите «Центральная Азия – Германия», Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность экономического сотрудничества между странами Центральной Азии и Федеративной Республикой Германия. Он назвал экономику ключевым приоритетом в развитии отношений между регионами, отметив ее потенциал стать «локомотивом» взаимосвязей. Об этом говорится в сообщении TDH.

Президент Сердар Бердымухамедов выделил ряд ключевых направлений для партнерства, включая транспорт и логистику, энергетику, промышленное производство, химическую индустрию, машиностроение, медицину и фармацевтику, агропромышленный комплекс, а также разработки в сфере информационных технологий. Он подчеркнул необходимость перехода к новым методам ведения совместного бизнеса, основанным на современных требованиях и запросах.

Глава Туркменистана также отметил перспективность создания совместных производств, сервисных и тренинговых центров на территории стран Центральной Азии, а также организации обучения высококвалифицированных специалистов. По его мнению, сочетание выгодного географического положения региона, его природных ресурсов и демографического потенциала с промышленным и технологическим уровнем Германии открывает широкие возможности для совместной работы.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество в формате «Центральная Азия – Германия» отвечает интересам всех участников и имеет хорошие перспективы для развития и расширения.