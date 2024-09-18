Президент Туркменистана призывает мировое сообщество поддержать мирное развитие Афганистана

Выступая на саммите «Центральная Азия – Германия» в Астане, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов призвал международное сообщество содействовать превращению Афганистана в мирную страну и ценного экономического партнера. Глава государства подчеркнул важность поддержки афганского народа в его стремлении к стабильности и восстановлению после длительного периода конфликтов. Об этом говорится в сообщении TDH.

Сердар Бердымухамедов отметил, что сегодня у Афганистана появился реальный шанс преодолеть многолетние трудности и перейти к созидательной работе по восстановлению государственных институтов, экономики и социальной сферы. По его мнению, международному сообществу следует проявить реалистичность и дальновидность, сосредоточившись на главной цели – помочь Афганистану стать стабильным, мирным и равноправным членом мирового сообщества.

Президент Туркменистана призвал страны Центральной Азии и Германию объединить усилия для решения этих задач, используя международные и региональные площадки, а также наращивая дипломатическое взаимодействие. Особое внимание, по его словам, следует уделить реализации крупных инфраструктурных и экономических проектов с участием Афганистана и привлечению серьезных внешних инвестиций.