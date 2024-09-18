Президент Туркменистана призвал к укреплению сотрудничества между ЦА и Германией в сфере безопасности

На втором саммите «Центральная Азия – Германия» в Астане Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил с призывом к более тесному политическому и дипломатическому взаимодействию между странами Центральной Азии и Германией. По его мнению, такое сотрудничество может оказать значительное позитивное влияние на обстановку в регионе и прилегающих территориях.

Как сообщает TDH, глава туркменского государства подчеркнул важность достижения и поддержания регионального мира, безопасности и стабильности. Он отметил, что Туркменистан, как нейтральное и миролюбивое государство, придает этому принципиальное значение. Сердар Бердымухамедов выразил готовность оказывать всестороннее содействие в достижении этой цели в рамках формата «Центральная Азия – Германия».

Президент Туркменистана предложил усилить дипломатические контакты между государствами Центральной Азии и Германией, уделяя особое внимание борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью. Кроме того, он призвал к совместным действиям в противодействии новым угрозам, таким как киберпреступность и биологическая опасность.

Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость современных эффективных механизмов защиты, основанных на новейших научных и технологических разработках, которые может предложить Германия. Он выразил заинтересованность Ашхабада в сотрудничестве с немецкими специализированными учреждениями в сфере контроля и мониторинга упомянутых рисков.

В заключение президент Туркменистана предложил совместно определить алгоритмы работы по этим направлениям на международном уровне, прежде всего в рамках ООН и её соответствующих органов.