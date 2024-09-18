Посольство Индии в Туркменистане провело очередную акцию по посадке деревьев

Посольство Индии в Ашхабаде продолжает проведение акций по посадке деревьев и сегодня организовало озеленительное мероприятие совместно с Туркменским национальным институтом мировых языков им. Д.Азади.

Посол Индии в Туркменистане г-жа Мадхумита Хазарика Бхагат вместе с ректором ТНИМЯ Максатом Чарыевым посадили саженцы на территории института. Об этом сообщает пресс-служба индийского посольства в соцсетях.

Акция была проведена в поддержку инициативы премьер-министра Индии Нарендры Моди, направленной на создание более зеленого будущего планеты, а также в ознаменовании Дня хинди.

Напомним, что ранее посол Мадхумита Хазарика Бхагат провела акцию по посадке деревьев совместно с ТГУ им. Махтумкули.