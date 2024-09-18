Дожди ожидаются в Туркменистане на этой неделе

В Туркменистане сентябрь ознаменовался ранней утренней и ночной прохладой. На этой неделе во всех велаятах страны, а также в столице пройдут дожди.

В Ашхабаде ожидается малооблачная погода, осадки в виде дождя в начале и в середине недели, температура воздуха составит: ночью от +13… +15 градусов до +17… +19 градусов, днём от +25… +27 градусов до +30… +32 градусов.

В Ахалском велаяте ожидается малооблачная погода, осадки в виде дождя в начале и в середине недели, температура воздуха: ночью от +10… +15 градусов до +14… +19 градусов тепла, днём от +24… +29 градусов до +28… +33 градусов.

В Балканском велаяте — переменная облачность, осадки в виде дождя в начале и в середине недели, температура воздуха будет колебаться от +16… +21 градусов до +19… +24 градусов +27… +32 градуса днём, в прибрежных этрапах велаята +24… +29 градусов.

В Марыйском велаяте — переменная облачность, осадки в виде дождя в начале и в середине недели, температура: ночью от +10…+15 градусов до +14… +19 градусов, днём будет от +25… +30 до +29… +34 градусов.

В Лебапском велаяте — переменная облачность, осадки в виде дождя в начале и в середине недели, температура воздуха: ночью от +9… +14 градусов до +13… +18 градусов, днём от +25… +30 градусов до +29… +34 градусов.

В Дашогузском велаяте ожидается малооблачная погода, осадки в виде дождя в начале недели, температура воздуха: ночью от +8… +13 градусов до +11… +16 градусов, днём от +22… +27 градусов до +26… +31 градусов.

Источник: «Туркменистан: Золотой век»