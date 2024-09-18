Для специалистов-гидрометеорологов Туркменистана проведен практический тренинг

На базе Государственной гидрометеорологической службы Туркменистана был организован практический тренинг в рамках проекта «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане», реализуемого ПРООН в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда.

Недельный тренинг прошел под руководством международного консультанта ПРООН Мустафы Армана и собрал соответствующих специалистов, в том числе ведущих инженеров и сотрудников лабораторий Государственной гидрометеорологической службы.

Тренинг был организован в целях совершенствования необходимых навыков и знаний по мониторингу, сбору и анализу климатических данных для предоставления точных прогнозов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

Государственная гидрометеорологическая служба Туркменистана является основной организацией в стране, ответственной за предоставление метеорологического и климатического обслуживания. Информация, предоставляемая Службой, имеет важное значение для укрепления устойчивости экономики и сообществ перед лицом изменения климата.

«Качественная, своевременная и точная информация о погоде и раннее предупреждение имеют важное значение для обеспечения готовности населения к соответствующим действиям и, таким образом, минимизации ущерба, причиняемого стихийными бедствиями», — отметила Майя Аширова, менеджер проекта ПРООН/ЗКФ НАП.

Это уже третий практический тренинг, организованный проектом ПРООН в рамках данного проекта за последние два года.