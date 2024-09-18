В Туркменистане идет регистрация на участие в Международном конкурсе научных проектов

В данное время открыта регистрация на участие в Международном конкурсе научных проектов среди студентов высших учебных заведений Туркменистана и зарубежья «Агроинновации: путь к устойчивому развитию», который проводит Туркменский сельскохозяйственный институт.

К участию приглашаются все заинтересованные студенты, вне зависимости от их специализации и года обучения в вузах. Официальные языки конкурса — туркменский, английский и русский, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Конкурс будет проводиться по 3 направлениям:

Сельскохозяйственные проекты;

ИТ-проекты;

Бизнес-проекты.

Соревнование включает в себя два этапа, в рамках которых участники представят научные проекты в виде отчета и презентации.

До 1 октября в оргкомитет конкурса необходимо отправить отчет о научно-проектной работе по одному из 3 направлений конкурса по электронной почте tohi.tm.info@gmail.com.

По результатам анализа работ судейской коллегией список прошедших во II этап будет опубликован 10 октября на сайте института.

Далее 16-17 октября участникам в режиме онлайн предстоит выступить с презентациями о своих научных проектах.

Актуальность, новизна, содержательность, массовость, тиражируемость, воздействие на окружающую среду – основные критерии, по которым работы студентов будут оцениваться Центральной организационной рабочей группой. В ее состав войдут представители Туркменского сельхозинститута, Министерства сельского хозяйства Туркменистана, профессора, научные сотрудники страны и зарубежья.

I, II и III места по каждому из трех направлений конкурса определятся на основе суммы баллов, набранных по всем показателям оценки. Победители конкурса будут награждены дипломами соответствующих степеней.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте института.