В восточном регионе Туркменистана собрали 19 780 тонн осеннего картофеля

В Лебапском велаяте успешно завершен сбор осеннего картофеля.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», с 1400 гектаров собрано 19 780 тонн, при этом государственный план значительно превышен.

В настоящее время земледельцы готовятся к новой посевной кампании, в ходе которой планируется засеять картофелем 900 гектаров.

Фермеры велаята ставят перед собой амбициозную цель — получить урожайность картофеля в 140 центнеров с гектара.

Источник отмечает, что в Саятском этрапе картофелем уже засажено 250 гектаров, в Даневском – 120 гектаров, а в Халачском – 90 гектаров.