Юные боксеры из Туркменистана завоевали две бронзы на первенстве Азии

На завершившемся в Аль-Айне (ОАЭ) первенстве Азии по боксу среди юниоров и школьников туркменские спортсмены завоевали две бронзовые медали. Успеха добились 16-летние Бегенч Какамырадов в весовой категории до 50 кг и Сапаргелди Нурягдыев в полусреднем весе до 70 кг, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В соревнованиях приняли участие 462 боксера из 26 стран. Они оспаривали медали в 13 весовых категориях среди юниоров 2008-2009 годов рождения и в 15 весовых категориях среди школьников и школьниц 2010-2011 годов рождения. Сборную Туркменистана представляли 10 спортсменов: двое в младшей возрастной группе и восемь в старшей.

Бегенч Какамырадов одержал две победы в своей весовой категории, но уступил в полуфинале индийскому боксеру Харшу Харшу со счетом 1:4. Сапаргелди Нурягдыев также успешно прошел два раунда соревнований, но в полуфинале проиграл узбекскому спортсмену Диёрбеку Муродиллоеву со счетом 0:5.

Подготовкой туркменской команды к первенству Азии занимались тренеры Сапардурды Багыев и Мырат Паззыев.