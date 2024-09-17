Туркменистан призвал к укреплению энергетического сотрудничества на заседании ОТГ в Бишкеке

В Бишкеке прошло четвертое заседание министров энергетики государств-членов Организации Тюркских Государств (ОТГ), в котором принял участие посол Туркменистана в Кыргызской Республике Нуры Голлиев. Об этом говорится в сообщении туркменского дипведомства.

В своем выступлении он подчеркнул важность энергетического сотрудничества между странами-участницами и отметил большие перспективы в укреплении взаимодействия для обеспечения стабильных и устойчивых поставок энергоресурсов.

На встрече присутствовали представители высокого уровня из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Узбекистана, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев. Участники обсудили совместную деятельность в энергетическом секторе и подчеркнули значимость ключевых документов, таких как Концепция развития тюркского мира до 2040 года и План действий по энергетическому сотрудничеству на 2023-2027 годы.

Особое внимание было уделено развитию зеленых энергетических коридоров в регионе. Делегаты приветствовали прогресс в реализации проектов по развитию и передаче экологически чистой энергии между странами-участницами.

По итогам заседания было подписано Совместное коммюнике, закрепляющее достигнутые договоренности и намечающее пути дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере между государствами-членами ОТГ.