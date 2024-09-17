Самобытная экосистема Берекетли-Каракумского государственного заповедника Туркменистана

Особо охраняемая природная территория Берекетли-Каракумского государственного заповедника расположена в северной части Ахалского велаята Туркменистана, в пустыне Каракумы.

Площадь заповедника составляет 87 тысяч гектаров. Он был создан в 2013 году в целях дальнейшего совершенствования деятельности по охране и сохранению уникальной экологической системы и природных богатств пустыни. Об этом сообщает СentralAsia.news.

На территориях, относящихся к заповеднику и его заказнику, встречаются более 1000 видов животных, 20 видов млекопитающих, 150 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся и 1 вид земноводных. Из краснокнижных здесь обитают беркут, авдотка, джейран.

На заповедных землях произрастают 293 вида флоры, среди которых много лекарственных: ферула, эфедра, верблюжья колючка, вьюнок пустынный, мак павлиний, ромашка, солянка, дорема, полынь, гармала.

Под строгой охраной государства находятся согдийский тюльпан, кандым-улитка, эремоспартон обвислый (род растений семейства бобовых) и туркменский ожерельник.

Также здесь произрастают песчаная акация, черный и белый виды саксаула, различные виды кандыма.

Заповедник является важнейшей частью экосистемы пустыни Каракумы, отмечает источник.